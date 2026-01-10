БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

Пътищата към Витоша са затворени

Чете се за: 01:30 мин.
Пътищата към Витоша вече са затворени и за автобусите заради обилния снеговалеж и тежките зимни условия. Първоначално беше обявено, че градският транспорт ще се движи нормално, но по-късно движението беше спряно.

Днес не се движат автобусите по линии 61, 63 и 66, които водят към планината. По информация на Столична община, автобусите 61 и 63 стигат само до местността „Бялата чешма“.

През нощта са извършени обработки срещу заледяване в планинските райони. В ниските части на Софиявалежите са от дъжд, а във високите части – от сняг. Пътните настилки са мокри, а общо 160 снегопочистващи машини са в готовност.

Почистване и обработки са направени в районите Панчарево, Витоша, Овча купел и Банкя, както и по Южната дъга на Околовръстния път.

В Природен парк Витоша през нощта е валял силен сняг, като са натрупани между 5 и 10 сантиметра снежна покривка при температура около минус 2 градуса. Пътищата от Драгалевци към хижа „Алеко“ и от Бояна към „Златни мостове“ са обработени с пясък.

От общината призовават хората да бъдат внимателни и да избягват пътуванията към планината, докато времето не се подобри.

