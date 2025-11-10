Новините 10.11.2025 г.

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Акценти за деня:

КЛИМАТ

Конференция на ООН по изменението на климата

В Бразилия започна 30-тата конференция на ООН по изменението на климата в град Белем. Срещата се състои в критичен момент, белязан от все по-опустошителните последици от глобалното затопляне и дълбокото геополитическо напрежение.

Зимните мъгли изяждат градовете в Европа

Нов климатичен феномен в Европа: зимните мъгли стават по-гъсти, дълготрайни и опасни. Комбинацията от замърсяване и температурна инверсия създава гъста мъгла, която не се вдига с дни и се превръща в смог.

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Ученици в Пловдив се обучават в реална работна среда

Ученици от 11-ти и 12-ти клас на Професионалната гимназия по хранителни техники и технологии в Пловдив се обучават трета година в реална работна среда. Около 30 стажанти работят в производствените бази на големи предприятия за отоплителна, вентилационна и климатична техника.

Единствен по рода си център за нови технологии отвори врати в Бургас

В Бургас откриха най-модерния обучителен център за нови технологии, част от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. Наречен е Център за високи постижения и разполага с шест лаборатории по изкуствен интелект, роботика и дизайн – единствен по рода си в България.

Австралийска компания изобрети робот-строител

Австралийска компания представи паякообразен робот, наречен Charlotte ("Шарлът"). Той може полуавтономно да 3D принтира постройка с площ от 200 кв.м, само за 24 часа. За нещо подобно обикновено са нужни 100 зидари, работещи неуморно цяло денонощие.

СПОРТ

България с първи три финала на Европейското първенство по аеробика в Азербайджан

Тройката при 15–17-годишните Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова спечели първо място в пресявките. При смесените двойки, Стефани Лечева и Атанас Благоев се представиха отлично и влизат във финала с четвърта оценка. В индивидуалните изпълнения Николета Серафимова се класира за финала при девойките 12–14 години.

Фотоизложба на българската волейболна гордост

Българската волейболна гордост заблестява във фотоизложба пред НДК. 100 уникални снимки от Световното първенство във Филипините, където националите ни станаха световни вицешампиони, ще до бъдат изложени до 14-ти ноември.

Тържествено откриване на 15-тите Национални спортни игри на Китай

8-членна почетна гвардия на Народната освободителна армия на Китай ескортира националното знаме на стадиона. Делегациите и различните спортни асоциации маршируваха под аплодисментите на публиката. Проведени за първи път през 1959 г., Националните игри са най-голямото спортно събитие в Китай.

Йоана Илиева взе бронзов медал на сабя на Световната купа по фехтовка в Алжир

Йоана Илиева спечели бронзов медал на сабя в конкуренцията на 165 състезателки от 33 държави, оставайки на точка от големия финал.

Интервю с триатлониста Преслав Кушев

Срещаме ви с Преслав Кушев – един от най-изявените български триатлонисти. Той е възпитаник на Професионалната гимназия по електротехника и електроника в Русе. Как се съчетават отличния успех в училище с високите спортни постижения? Вижте в интервюто.

