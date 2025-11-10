Единствен по рода си център за нови технологии отвори врати в Бургас

В Бургас откриха най-модерния обучителен център за нови технологии, част от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. Наречен е Център за високи постижения и разполага с шест лаборатории по изкуствен интелект, роботика и дизайн – единствен по рода си в България.

Ученици демонстрират роботи, програмирани от тях, които ще могат да развиват с помощта на изкуствен интелект. Центърът ще позволи на учениците да създават собствени продукти и да разбират процесите зад кулисите. Най-голямата мечта на гимназията е да създаде изцяло свой робот – от изработката до програмирането му.