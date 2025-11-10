Новите евробанкноти: Как да ги различаваме от фалшивите?

БНБ публикува информационните материали за дизайна и защитните елементи на евробанкнотите. Те са в няколко посоки - и включват елементи, които се усещат при допир, такива, които се виждат и други, които се променят при определен ъгъл.

Българското евро се печата на памучна хартия, която е по-издръжлива. Усещането за нейната твърдост е първият признак за автентичност на банкнотата.

Основното изображение и надписите са отпечатани с релефно мастило, което също се усеща при допир. Сред видимите елементи са водният знак и защитната нишка. А тези, които се променят под наклон, са холограмната лента и номиналната стойност на банкнотата.