Какви са защитите на евробанкнотите

Българската народна банка съвместно с Европейската централна банка подготвиха информационни материали, предназначени за запознаване на обществеността с дизайна и защитните елементи на евробанкнотите.

Дизайнът и защитите на евробанкнотите:

Елементите за разпознаване на евробанкнотите при обучението на служители:

Подробно описание и визуализация на защитните елементи на всеки един номинал евробанкноти от серията "Европа" и от първата серия по метода "ПИПНИ-РАЗГЛЕДАЙ-НАКЛОНИ" са достъпни на страницата на Европейската централна банка.

При закупуване на устройства, проверяващи автентичността на евробанкноти, Българската народна банка препоръчва те да са от списъка, публикуван на страницата на Европейската централна банка.

Препоръчителният списък на устройства, проверяващи автентичността на евромонети, е публикуван на страницата на Европейския технически и научен център към Европейската комисия.