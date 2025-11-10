БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално: "Върнах се от среща с дявола" -...
Чете се за: 07:40 мин.
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици...
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Евакуираха летището в Пловдив заради фалшив сигнал за бомба

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази

Дейността на летището вече е възстановена

летище пловдив отчита ръст пътникопотока 270
Слушай новината

Сигнал за взривно устройство вдигна на крак службите за сигурност на летище Пловдив днес следобед.

Анонимен женски глас съобщил към 15 часа на телефон 112, че на територията на летището има вероятност да е оставено взривно устройство. След подаването на сигнала служителите били евакуирани и започнала обстойна проверка.

Районът на летището бил отцепен, а в претърсването се включили и полицаи с кучета. След проверката, в която участвали екипи на Гранична полиция и областната дирекция на МВР, взривно устройство не било открито, а дейността на летището – възстановена.

Телефонът от който било направено обаждането е локализиран – съобщиха от полицията. Работата по разкриване на подателя продължават служители на 5-то РПУ в Пловдив.

#фалшив сигнал за бомба #Летище Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
1
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
2
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
3
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
4
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
5
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с...
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
6
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Регионални

Кризата с боклука в София: Общината е готова да поеме извозването и на „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“
Кризата с боклука в София: Общината е готова да поеме извозването и на „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“
Служител на железниците е извършител на жестокото убийство в Карлово Служител на железниците е извършител на жестокото убийство в Карлово
Чете се за: 02:50 мин.
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Чете се за: 03:10 мин.
Гражданският съвет към ВСС осъди натиска върху съдии по делото срещу кмета на Варна Гражданският съвет към ВСС осъди натиска върху съдии по делото срещу кмета на Варна
Чете се за: 00:25 мин.
Жалби в КЗК спират подписването на договор за почистването на три столични района Жалби в КЗК спират подписването на договор за почистването на три столични района
Чете се за: 02:05 мин.
Пореден разлив във Варненското езеро Пореден разлив във Варненското езеро
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
Чете се за: 07:40 мин.
По света
Евакуираха летището в Пловдив заради фалшив сигнал за бомба Евакуираха летището в Пловдив заради фалшив сигнал за бомба
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Саркози ще бъде поставен под строг съдебен надзор, въпреки че беше освободен от затвора Саркози ще бъде поставен под строг съдебен надзор, въпреки че беше освободен от затвора
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Служител на железниците е извършител на жестокото убийство в Карлово
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Казусът "Лукойл": Каква е ролята на "особен...
Чете се за: 07:20 мин.
У нас
Оставки по върховете на Би Би Си: Доналд Тръмп се закани с правни...
Чете се за: 04:22 мин.
Европа
Взрив край Червената крепост в Делхи отне живота на осем души
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ