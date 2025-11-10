БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ отменят частично някои от санкциите си срещу Сирия за още 180 дни

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Сирийски президент стъпи за първи път в Белия дом

доналд тръмп приема виктор орбан белия дом
Съединените щати обявиха, че отменят частично действието на някои от най-твърдите санкции срещу Сирия за още 180 дни.

На този фон сирийски президент стъпи за първи път в Белия дом. Доналд Тръмп прие на знакови разговори Ахмед ал-Шараа, който свали бившия режим на Асад и оттогава се опитва да извади страната си от международна изолация.

Двамата президенти се видяха за първи път преди шест месеца в Саудитска Арабия, където Доналд Тръмп обяви планове за вдигане на санкциите, а няколко дни по-рано Вашингтон заяви, че бившият командир от ал Кайда вече не е смятан за глобален терорист. Частичното облекчаване на санкциите не се отнася до сделки с участието на правителствата на Русия и Иран.

