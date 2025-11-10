Във всеки областен град се предвижда да бъдат формирани нов тип лечебни заведения като стратегически. Те ще имат еднаква апаратура и еднакво развити профилни специалности, за да може да се гарантира, както еднакъв достъп до качествено здрравеопазване, така и до качествена специализация на младите лекари.
Това заяви председателят на здравната комисия в парламента Костадин Ангелов по време на дискусия за бъдещето на специализацията в системата на здравеопазването у нас. Ангелов заяви, че предвидените 260 млн. евро за следващата година за основни възнаграждения на лекари и за фармацевти без специалност, както и за професионалисти по здравни грижи, ще бъдат гарантирани по начина, по който бяха поискани. А по време на дискусията специализанти и болнични асоциации представиха личен опит и предложения за промени.
"Този проект е внесенв НС. Обсъждаме го с идеята да намалим различията в достъпа до качествено здравопазване в цялата държава. Това е целта", каза проф. д-р Костадин Ангелов, председател на здравната комисия в НС.
"Въпросът за специализациите е изключително съществен и каквото се случи в последните няколко месеца лампата светна точно така, че да покаже на системата, че чрез високи възнаграждения не се събират специализанти", коментира Венелина Милева, член на Националното сдружение на частните болници.
"Прекалено много се говори за заплащане, но не се говори за качество. Нямаме никакъв норматив, по който се проследява нашата специализация. Т.е. ние имаме всяка една специалност има план, по който се обучава, но този план от абсолютно никой не се проследява", заяви Яна Николова, специализант.