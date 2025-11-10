Във всеки областен град се предвижда да бъдат формирани нов тип лечебни заведения като стратегически. Те ще имат еднаква апаратура и еднакво развити профилни специалности, за да може да се гарантира, както еднакъв достъп до качествено здрравеопазване, така и до качествена специализация на младите лекари.

Това заяви председателят на здравната комисия в парламента Костадин Ангелов по време на дискусия за бъдещето на специализацията в системата на здравеопазването у нас. Ангелов заяви, че предвидените 260 млн. евро за следващата година за основни възнаграждения на лекари и за фармацевти без специалност, както и за професионалисти по здравни грижи, ще бъдат гарантирани по начина, по който бяха поискани. А по време на дискусията специализанти и болнични асоциации представиха личен опит и предложения за промени.