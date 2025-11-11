БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...
Чете се за: 02:15 мин.
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

Код жълто и код оранжево за проливни валежи във вторник

от БНТ
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 9°, а максималните - между 10° и 15°, в София – около 11°.

Валежи ще има на много места в страната, по-значителни в североизточните райони. През втората половина на деня валежите от запад ще започнат да спират.

Облачността над западните райони ще се разкъсва и намалява. В цялата страна ще духа до умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – временно силен вятър.

Над Черноморието ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 16° - 17°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Над планините ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина и от сняг. По-продължителни и по-значителни ще са валежите в централните и източните дялове на Стара планина.

Ще духа силен, а по най-високите планински части и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 4°.

През следващите дни в планините и планинските райони ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и ще стихне и на много места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност.

Температурите ще се понижат, повече минималните, и в четвъртък и петък ще бъдат между 1° и 6°, а максималните ще са предимно между 12° и 17°.

В събота ще духа слаб западен вятър и в повечето райони мъглите ще се разсеят. Ще преобладава слънчево време, а температурите ще се повишат слабо.

Водещи новини

Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Търговската мрежа на "Лукойл България" ще функционира в нормален режим, заявиха от компанията Търговската мрежа на "Лукойл България" ще функционира в нормален режим, заявиха от компанията
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл" Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл"
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства
Чете се за: 00:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Мерките срещу мръсния въздух: От 1 декември влиза в сила...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Нов епизод от скандала "Епстийн": Демократи публикуваха...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Приключение с балон от Германия до България: Рисковано пътуване...
Чете се за: 02:45 мин.
Регионални
