Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление

У нас
Снимка: БТА
Важна седмица за бюджетната процедура за следващата година. Очаква се работодателите да участват в заседание на Съвета за съвместно управление.

На него ще се направи нов опит за разбирателство между властта и бизнеса по параментрите на бюджета за следващата година. От своя страна синдикатите искат също да участват в Съвета за съвместно управление. През тази седмица предстои да се проведе и нов тристранен съвет за обсъждане на параметрите в бюджета за следващата година. Едва след провеждане му правителството може да гласува бюджет и да го внесе за обсъждане в Народното събрание.

