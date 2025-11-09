БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александра Фейгин: Надявам се до февруари да съм в топ форма

Доволна съм, че успях да изляза на леда, каза най-добрата българска фигуристка пред БНТ.

Александра Фейгин се надява да е в най-добрата си форма през февруари, когато ще се проведат и Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина. Най-добрата ни българска фигуристка разкри, че не е тренирала две седмици, тъй като се е възстановявала от контузия, заради която е получила 17 шева.

Тя се окичи със среброто на турнира Денкова-Стависки къп в Зимния дворец. Пред БНТ Фейгин каза, че има време да си върне формата, която желае.

Допуснах немалки грешки, но съм доволна, че успях да изляза на леда, тъй като преди две седмици получих контузия на ръката. Не тренирах две седмици, тъй като съм шита със 17 шева. Не съм си върнала достатъчно силите за втората част от програмата, но имам време до февруари. Надявам се тогава да съм в топ форма“, заяви Фейгин.

