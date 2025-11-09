Великобритания изпраща военна помощ на Белгия след серията от инциденти с дронове

Великобритания изпраща военна помощ на Белгия след серия от инциденти с дронове, които прекъснаха работата на летища и прелетяха над белгийска военна база. Берлин също ще помогне на Брюксел – германското министерство на отбраната ще изпрати на белгийската страна антидронови системи.

Великобритания ще изпрати военна подкрепа за Белгия след няколко поредни инцидента, в които предполагаеми руски дронове нарушиха въздушното ѝ пространство и блокираха работата на летища.

Ръководителят на британските военни сили сър Ричард Найтън каза в интервю пред "Би Би Си", че му е поискана помощ от белгийската армия. Главнокомандващият съобщи, че дислоцирането на военен персонал вече е в ход. Найтън не потвърждава дали последните нарушения на белгийското въздушно пространство са дело на Москва, но каза, че е "възможно".

"Знаем, че става въпрос за саботаж. Русия вече е убивала хора на наша британска почва. Така, че трябва да засилим действията си срещу т.нар. хибридна война, която е различна от традиционна, независимо дали става дума за киберпространството или за Космоса. Това е много важно", каза СХР сър Ричард Найтън, ръководител на британските военни сили

Лондон ще изпрати отряди от Кралските въздушни сили в борбата с дроновете и ще увеличи бюджета си за отбрана до 2.5% от БВП от април 2027, с амбициозната цел да достигне 3% до следващите парламентарни избори.

Брюкселското летище в Завентем беше принудено в четвъртък да преустанови временно работата си заради минаващи дронове. Над 3 000 пътници бяха засегнати. Безпилотни летателни апарати бяха забелязани и на други места в страната, включително и над белгийска военна база

В последните месеци множество инциденти с дронове нарушиха въздушния трафик на Европа. Сред засегнатите страни бяха Швеция, Норвегия и Дания. Москва отрича да е отговорна.