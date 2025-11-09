БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Горива и политика: Политиците за бъдещето на "Лукойл" (ОБЗОР )

Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Снимка: БТА/Архив
Бъдещето на бургаската рафинерия след налагане на санкциите на САЩ и днес скара управляващи и опозиция. Според ПП-ДБ влизането на особения управител в рафинерията ще обслужи партийни и корпоративни интереси. ГЕРБ не се съгласи и ги обвини, че защитават Кремъл.

Политически искри и за парите на държавата. Все още няма окончателни решения за проектобюджета, както и за бюджетите на здравната каса и държавното обществено осигуряване. Продължават споровете "за" и "против" дали да се повишат пенсионните осигуровки и данъци.

ПП-ДБ атакуваха управляващите, че чрез разширените правомощия на особения управител рефинерията ще бъде продададена на фирми или лица, близки до властта.

"Пеевски е решил, че това му е много важно, иска го веднага, разпорежда се и те тръгват да го изпълняват", каза Николай Денков, ПП-ДБ.

Това, което се променя, е искането този управител да може да прави каквото си иска със собствеността на рафинерията. При това изрично е записано, че неговите решения не подлежат на съдебен и административен контрол. Това е буквално суспендиране на Конституцията.

"Би могло държавата да се включи по някакъв начин, да съдейства за промяната на собствеността, но другото е крайна мярка и то е национализация", коментира Атанас Атанасов - председател на ДСБ, ПП-ДБ.

От ГЕРБ обвиниха ПП–ДБ, че защитават руски интереси

"Държавата показа гръбнак. Ролята на особения управител ще бъде сигурността на доставките и гаранция, че българите ще имат горива. Всичките приказки на опозицията звучат прокремълски, а не пробългарски", заяви Костадин Ангелов - зам.-председател на НС, ГЕРБ-СДС.

Ангелов не отвхърли хипотезата БЕХ да купи активите на рафинерията.

"Лукойл" ще бъде оценена пазарно. Тя ще бъде продадена, ако изобщо бъде продадена, на този, който даде най-добра цена. Парите ще отидат в банка. България е гарант за това. Това е обсъдено както със САЩ, така и с ЕК", допълни Костадин Ангелов.

И призова президентът да не налага вето.

"Нека да наложи вето. Обещавам му, че ветото ще бъде преодоляно за часове и няма да попречи на НС да защити интереса на всеки българин", каза Костадин Ангелов.

План-сметката на държавата скара и днес управляващи и опозиция. ГЕРБ заявиха, че това е единственият възможен бюджет на базата на наследството, оставено от ПП–ДБ. Те пък контрираха, че мнозинството увеличава разходната част чрез повишаване на заплатите в бюджетната сфера за сметка на увеличаване на данъчната и социалната тежест, която ще платят работещите и бизнесът.

Според Деница Сачева диалогът с работодателите е възстановен и тя очаква те да се върнат на масата на преговорите още следващата седмица. Тя обвини ПП–ДБ за наследството, което са оставили.

"Към момента в бюджета 67% от него са за заплати и възнаграждения. Именно във връзка със законопроекти, които силово бяха заложени от Асен Василев и от тогавашната група от ПП–ДБ. Минималната работна заплата да бъде 50% от средната. Само по себе си това означава, че се вдигат всички социални плащания", коментира Деница Сачева, ГЕРБ.

Асен Василев не се съгласи.

"Пълни некадърници. Това е лъжа. Ако искат, можем да им обясним как този бюджет може да стане с реални приходи в рамките на трите процента, без да се удрят българските граждани и бизнесът с допълнителни данъци и осигуровки. Не позволихме да се вдигнат данъците в нито една от тези години, и въпреки това имаше много сериозно развитие на социалните разходи – просто като спряхме парите за тези касички", заяви Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната", ПП-ДБ.

Според "Възраждане" управляващите бавят бюджета, тъй като не им излиза приходно-разходната сметка.

"Парадоксът е пълен – работодателите защитават работниците, а синдикатите защитават правителството по простата причина, че вдигането на осигуровките с малко над 10% е уникално унищожение на всичко онова, което имаме като социална система толкова рязко", каза Цончо Ганев, зам.-председател на 'Възраждане".

Управляващите очакват още идната седмица план-сметката на държавата да мине през тристранен съвет, одобрение на кабинета и да влезе в парламента.

