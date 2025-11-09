Доналд Тръмп обеща по 2000 долара на всеки беден американец

В пост в социалната си мрежа американският президент Доналд Тръмп написа, че които са срещу митата са "глупаци". Според него, заради високите ставки, Вашингтон получава трилиони долари и ще може да започне да изплаща дълга си.

В публикацията на Тръмп се казва, че още инвестициите в страната се увеличават повсеместно, и обещава дивидент на стойност 2000 долара за всички американци с ниски доходи. Не е ясно как точно ще бъдат получавани парите.

Постът на Доналд Тръмп идва в момент когато се очаква Върховният съд да се произнесе за Законността на митата на президента Тръмп, наложени със Закона за международните извънредни икономически правомощия. Нормативната уредба до момента не е използвана за въвеждане на мита.