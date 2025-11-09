БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сребро за Александра Фейгин на турнира Денкова-Стависки къп

Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Най-добрата ни фигуристка водеше в кратката програма, но допусна грешки във волната.

Сребро за Александра Фейгин на турнира Денкова-Стависки къп
Снимка: БТА
Александра Фейгин спечели сребърен медал на при жените на международния турнир по фигурно пързаляне Денкова-Стависки къп, който се състоя в Зимния дворец. Най-добрата българска фигуристка бе лидерка след кратката програма с 57.54 точки, но допусна грешки във волната и получи оценка от 101.67 (54.40 за технически елементи, 48.27 за компоненти на програма и 1.00 наказание). Така със сбор от 159.21 тя зае втората позиция.

Титлата спечели испанката Ариадна Гупта Еспада със 162.52, а трета се нареди Елена Агостинели (Италия) със 151.83 точки.

Кристина Григорова, която беше втора след кратката програма, не успя да изпълни всички скокове във волната и получи едва 18-а оценка от 77.90. Тя остана 14-а в крайното класиране със 132.60 точки.

Киара Христова е десета със 139.73 точки, след 12-о място в кратката и 10-о във волната програма.

Така България завършва с две отличия и три четвърти места при мъжете, жените, юношите и девойките, след като по-рано днес Лиа Любенова спечели бронзов медал при девойките.

При мъжете шампион стана Тамир Куперман (Израел) с 231.58 точки. От българите с най-предно класиране е Александър Златков - четвърти със 188.57 точки. Филип Каймакчиев зае седма позиция със 153.78, а Лари Луполоувър се нареди осми със 122.89 точки.

При юношите Деян Михайлов остана четвърти със 173.42 точки. Росен Пеев е на десета позиция с 87.20, а Калоян Налбантов - 11-и със 70.66.

Златното отличие Инжуй Ли (Китай) със 195.44 точки, който беше втори след кратката програма.

Близо 400 фигуристи от 34 нации участваха в надпреварата тази година.

