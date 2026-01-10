БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Френската женска щафета спечели втори старт за сезона от Световната купа по биатлон

Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Българската щафета се класира на 17-о място.

Френската щафета на 4 по 6 км за жени спечели втори старт за сезона в Световната купа по биатлон, след като записа доминантна победа в германския Оберхоф. Българките пък завършиха на 17-о място и бяха затворени с обиколка на последния четвърти пост.

Проблемите на българската щафета започнаха още на първи пост, където Валентина Димитрова падна стотина метра преди стрелбата. Тя стигна до огневия рубеж в дъното на класирането и използва три допълнителни патрона, след което се коригира само с един на втора стрелба. Димитрова предаде на Лора Христова 17-а с 2:01.2 минути пасив от французойката Лу Жанмоно, лидер в класирането.

Христова загуби още една минута и използва два допълнителни патрона, след което Мария Здравкова изкачи щафетата временно на 14-а позиция. Тя обаче направи две грешки във втората стрелба и двете наказателни обиколки я върнаха на 17-о място. Щафетата завърши Райа Аджамова, която бе затворена с обиколка при втората си стрелба.

Французойките водеха през цялото време и стигнаха до победата чрез Жанмото, Осеан Мишелон, Жюстин Бреза-Буше и Жулия Симон. Те имаха най-добрата стрелба и използваха осем допълнителните патрона, за да финишират за 1:18:21.9 часа. Норвегия спечели второто място с 53.7 секунди пасив и една допълнителна обиколка, каквато имаха и класиралите се трети германки.

Французойките, победителки и в първата щафета за сезона в Йостерзунд, водят в класирането с 225 точки и цели 30 пред шведките, които имаха трагичен ден в стрелбата и останаха едва пети зад Финландия.

