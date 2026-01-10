Изключителен Марко Одермат спечели гигантския слалом в Аделбоден за пета поредна година

Олимпийският шампион Марко Одермат спечели гигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини пред родна публика в Аделбоден за рекордна пета поредна година.

Швейцарецът записа общо време от 2:31.23 минути и продължи успешната си серия от 2022-а насам. Одермат се състезаваше при непрекъснат и трудна видимост, за да поведе с 0.49 секунди след първия манш, въпреки че загуби около две десети от секундата с рядка грешка близо до финалната линия. Той беше изключително стабилен и във втората част от състезанието, за да триумфира за радост на местните фенове.

Лукас Пинейро Бротен от Бразилия остана втори на 49 стотни, а трети е французинът Лео Ангено с пасив от 68 стотни.

"Тайната ми е всеки един от тези зрители. Тези хора ме карат да натискам все по-здраво. Първата ми победа тук остана най-важната, но всяка следващата също е страхотна", каза Одермат, който подобри постижението на легендата Ингемарк Стенмарк от четири успеха на това трасе между 1979 и 1982 година.

В класирането за Световната купа води именно Марко Одермат с 955 точки, пред Лукас Пинейро Бротен с 488, Марко Шварц с 451 и други.

За малкия кристален глобус в гигантския слалом начело също е Одермат с 400 точки, следван от Щефан Бренщайнер с 305 и норвежецът Хенрик Кристоферсен с 269.

Утре в Аделбоден предстои слалом за мъже с участието на българина Алберт Попов, а състезанието ще бъде излъчено пряко по БНТ 3.

