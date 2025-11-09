БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Почина оперната певица Стефка Евстатиева

Почина оперната певица Стефка Евстатиева
Снимка: БТА
Почина една от големите български оперни певици - Стефка Евстатиева. Меломаните оперделят гласа й като един от най-красивите в историята на българската опера.

Носителка е на награди от някой от най-престижните певчески конкурси. Световната й кариера я отвежда на сцените на най-големите оперни театри в света.

Последните 20 години Стефка Евстатиева живее в Съединените щати. Освен с прекрасните си превъплъщения на сцената, тя ще остане в сърцата на своите почитатели и със спомена за неянато човешка топлина.

