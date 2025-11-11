БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Корупционен скандал в Украйна - разследват подкупи за 100 млн. долара в енергетиката

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази

Трябва да има присъди, заяви Зеленски

Корупционен скандал в Украйна - разследват подкупи за 100 млн. долара в енергетиката
Слушай новината

Украинската агенция за борба с корупцията разследва схема за подкупи в държавната фирма "ЕнергоАтом". Операторът управлява три атомни електроцентрали и осигурява половината ток в страната.

Според разследващите, контрагенти са били изнудвани да връщат между 10 и 15 процента от преведените им суми, за да не загубят договорите си с оператора. Предполага се, че неправомерно присвоените средства са на стойност 100 милиона долара.

За ръководител на групата е посочен бизнесмен.

Сред другите разследвани са и бивш съветник на министъра на енергетиката, шеф по сигурността в "Енергоатом" и четирима служители. Новината идва на фона на сложна ситуация в енергийния сектор на Украйна на прага на зимата.

Инфраструктурата на страната е обект на постоянни атаки от страна на Русия, а прекъсванията в електроснабдяването са ежедневие.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Енергоатом" осигурява най-голяма част от енергията, произвеждана в Украйна в момента. Интегритетът в компанията е приоритет. Трябва да има присъди.

#енергетика #корупционен скандал #Украйна #подкупи

Последвайте ни

ТОП 24

Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
1
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
2
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
3
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
4
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово
5
Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово
Кремъл: Лавров не е в черния списък на Путин
6
Кремъл: Лавров не е в черния списък на Путин

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Европа

Дивият делфин Мимо - атракция във водите близо до площад "Марко" във Венеция (СНИМКИ)
Дивият делфин Мимо - атракция във водите близо до площад "Марко" във Венеция (СНИМКИ)
Саркози ще бъде поставен под строг съдебен надзор, въпреки че беше освободен от затвора Саркози ще бъде поставен под строг съдебен надзор, въпреки че беше освободен от затвора
Чете се за: 02:47 мин.
Оставки по върховете на Би Би Си: Доналд Тръмп се закани с правни действия срещу британската медия Оставки по върховете на Би Би Си: Доналд Тръмп се закани с правни действия срещу британската медия
Чете се за: 04:22 мин.
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Чете се за: 00:45 мин.
Ще излезе ли на свобода Никола Саркози? Ще излезе ли на свобода Никола Саркози?
Чете се за: 00:47 мин.
Зеленски: Защо да се страхувам от Тръмп? Зеленски: Защо да се страхувам от Тръмп?
Чете се за: 09:05 мин.

Водещи новини

Код жълто и код оранжево за проливни валежи във вторник
Код жълто и код оранжево за проливни валежи във вторник
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Акция "Зима" 2: Караш с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка Акция "Зима" 2: Караш с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026 Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Старт на делото срещу шофьора, причинил тежката катастрофа в Разград - загинаха 3 души Старт на делото срещу шофьора, причинил тежката катастрофа в Разград - загинаха 3 души
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Тежка катастрофа в Монтана (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Корупционен скандал в Украйна - разследват подкупи за 100 млн....
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Край на бюджетната парализа в САЩ?
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Дивият делфин Мимо - атракция във водите близо до площад...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ