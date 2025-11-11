Корупционен скандал в Украйна - разследват подкупи за 100 млн. долара в енергетиката

Украинската агенция за борба с корупцията разследва схема за подкупи в държавната фирма "ЕнергоАтом". Операторът управлява три атомни електроцентрали и осигурява половината ток в страната.



Според разследващите, контрагенти са били изнудвани да връщат между 10 и 15 процента от преведените им суми, за да не загубят договорите си с оператора. Предполага се, че неправомерно присвоените средства са на стойност 100 милиона долара.

За ръководител на групата е посочен бизнесмен.

Сред другите разследвани са и бивш съветник на министъра на енергетиката, шеф по сигурността в "Енергоатом" и четирима служители. Новината идва на фона на сложна ситуация в енергийния сектор на Украйна на прага на зимата.

Инфраструктурата на страната е обект на постоянни атаки от страна на Русия, а прекъсванията в електроснабдяването са ежедневие.