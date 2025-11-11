БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Край на бюджетната парализа в САЩ?

Диана Симеонова
По света
Американските сенатори постигнаха споразумение за прекратяване на спирането на работата на федералното правителство - най-дългия т. нар. "шътдаун" в историята на Съединените щати.

Компромисът беше постигнат след поредица от гласувания в горната камара на правителството.

Това е първата стъпка към временно разрешаване на бюджетната криза, която спря помощи, затвори много административни и други услуги и предизвика хаос по летищата. Договореното финансиране е до края на януари.

Сега престои по него да се произнесе и долната камара на представителите, преди споразумението да бъде изпратено на президента Доналд Тръмп за подпис. Това се очаква да стане до дни.

#бюджетна парализа #САЩ #споразумение

