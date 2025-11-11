БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Акция "Зима" 2: Караш с над 50 км/ч извън...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон дер Лайен

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази

Очаква се страните-членки да се противопоставят на инициативата

Слушай новината

Европейската комисия подготвя създаването на нов разузнавателен орган под ръководството на председателя Урсула фон дер Лайен. За това съобщава вестник "Файненшъл таймс".

Според изданието, създаването на новия орган цели да подобри използването на информацията, събирана от националните разузнавателни агенции. Очаква се страните-членки да се противопоставят на инициативата.

Споделянето на разузнавателна информация отдавна е деликатна в Европейския съюз.

Държави с големи възможности като Франция остават предпазливи по отношение на споделянето на чувствителна информация с партньорите си.

Сътрудничеството се усложни допълнително след появата на проруски правителства в страни като Унгария, допълва изданието.

#нов разузнавателен орган #Урсула фон дер Лайен #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
1
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
2
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
3
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
4
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Старт на делото срещу шофьора, причинил тежката катастрофа в Разград - загинаха 3 души
5
Старт на делото срещу шофьора, причинил тежката катастрофа в...
Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово
6
Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Европа

Корупционен скандал в Украйна - разследват подкупи за 100 млн. долара в енергетиката
Корупционен скандал в Украйна - разследват подкупи за 100 млн. долара в енергетиката
Дивият делфин Мимо - атракция във водите близо до площад "Марко" във Венеция (СНИМКИ) Дивият делфин Мимо - атракция във водите близо до площад "Марко" във Венеция (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
Саркози ще бъде поставен под строг съдебен надзор, въпреки че беше освободен от затвора Саркози ще бъде поставен под строг съдебен надзор, въпреки че беше освободен от затвора
Чете се за: 02:47 мин.
Оставки по върховете на Би Би Си: Доналд Тръмп се закани с правни действия срещу британската медия Оставки по върховете на Би Би Си: Доналд Тръмп се закани с правни действия срещу британската медия
Чете се за: 04:22 мин.
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Чете се за: 00:45 мин.
Ще излезе ли на свобода Никола Саркози? Ще излезе ли на свобода Никола Саркози?
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Код жълто и код оранжево за проливни валежи във вторник
Код жълто и код оранжево за проливни валежи във вторник
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Акция "Зима" 2: Караш с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка Акция "Зима" 2: Караш с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026 Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон дер Лайен Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Старт на делото срещу шофьора, причинил тежката катастрофа в...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Тежка катастрофа в Монтана (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Корупционен скандал в Украйна - разследват подкупи за 100 млн....
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Край на бюджетната парализа в САЩ?
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ