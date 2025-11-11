Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон дер Лайен

Европейската комисия подготвя създаването на нов разузнавателен орган под ръководството на председателя Урсула фон дер Лайен. За това съобщава вестник "Файненшъл таймс".



Според изданието, създаването на новия орган цели да подобри използването на информацията, събирана от националните разузнавателни агенции. Очаква се страните-членки да се противопоставят на инициативата.

Споделянето на разузнавателна информация отдавна е деликатна в Европейския съюз.

Държави с големи възможности като Франция остават предпазливи по отношение на споделянето на чувствителна информация с партньорите си.

Сътрудничеството се усложни допълнително след появата на проруски правителства в страни като Унгария, допълва изданието.