ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Акция "Зима" 2: Караш с над 50 км/ч извън...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Инсталират димни детектори в домовете на хора, отопляващи се на дърва

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Инициативата е на Община Царево с цел превенция

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В навечерието на отоплителния сезон в Царево предприеха инициатива за повишаване на безопасността и сигурността на възрастните хора, живеещи сами в по-отдалечените населени места. Започна инсталирането на димни детектори в домовете на хора, отопляващи се на дърва.

"Устройството засича наличието на дим и издава продължителен и силен звук. Защо е полезно? Може да помогне на човек, който е заспал. Бих описал инициативата като превенция с мисъл за възрастните хора", разказа зам.-кметът на община Царево Денис Диханов.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров

#безопасност на възрастните хора #димни детектори # Царево #превенция

