Инсталират димни детектори в домовете на хора, отопляващи се на дърва

В навечерието на отоплителния сезон в Царево предприеха инициатива за повишаване на безопасността и сигурността на възрастните хора, живеещи сами в по-отдалечените населени места. Започна инсталирането на димни детектори в домовете на хора, отопляващи се на дърва.

"Устройството засича наличието на дим и издава продължителен и силен звук. Защо е полезно? Може да помогне на човек, който е заспал. Бих описал инициативата като превенция с мисъл за възрастните хора", разказа зам.-кметът на община Царево Денис Диханов.

