След тежкия инцидент на рали: Пострадалото момиче се възстановява, но има нужда от помощ

Младата жена, която пострада тежко по време на рали край Варна, се нуждае от помощ, за да се възстанови. Албена Станчева е с ампутиран крак, след като състезател загуби контрол над автомобила си и се вряза в публиката в началото на октомври. Сега 27-годишната майка събира средства за рехабилитация и протеза.

Животът на Албена се преобръща на 180 градуса след 5 октомври. Във фаталния ден отива да гледа състезанието заедно с приятели. Младата жена отрича стюардите да са ги предупреждавали да не застават на опасния завой.

Албена Станчева: "Изобщо никой не е идвал да ни прави забележка. Няма никакви такива неща, че сме се крили, че са ни гонили или нещо подобно. Никой абсолютно не ни каза, че не можем да стоим там."

Следва брутален сблъсък. Албена е приета в болница в кома, с опасност за живота, а кракът ѝ е ампутиран. С помощта на лекарите от варненската болница "Св. Анна" жената успява да оцелее. След поредица животоспасяващи операции от два дни си е у дома.

Албена Станчева: "Все още не мога да се движа, не мога да ставам, не мога да сядам и ще е доста дълго възстановяването и рехабилитацията върви, но ще е доста дълга. Не мога много да спя вечер. Надявам се да се оправя по-скоро."

За да се случи това, Албена се нуждае от средства - за лечение, рехабилитация и специална протеза.

Албена Станчева: "Няма точна сума, която да е нужна, понеже не се знае колко ще продължи."

Най-големият стимул за младата майка е 3-годишната ѝ дъщеричка.

Албена Станчева: "Тя все още не знае какво се е случило. Просто ѝ казваме, че мама е болна."

Мечтата на цялото семейство днес е двете отново да могат да се разхождат заедно.

Албена Станчева: "Понеже в момента все още не мога да ставам и реално не можем нищо да правим заедно. Това е мечтата ми, каквото и да е било, просто да го правим заедно."

За да се сбъдне, има нужда от подкрепа. И от истински хора.