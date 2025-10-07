След трагедията на ралито във Варна: Още няма привлечени към наказателна отговорност

Към момента няма привлечени към наказателна отговорност за инцидента по време на ралито край Аладжа манастир, в който загина мъж, жена е в тежко състояние, а други двама са по-леко ранени.

Извършени са допълнителни огледи на на асфалтовата настилка, на мантинелата и на района около мястото на инцидента. Преглеждат се и видеоклиповете, публикувани в социалните мрежи. Води се разследване за престъпление по непредпазливост. Събират се доказателства, свързани с организацията на състезанието и хората, отговорни за това.

Кръвната проба на автомобилния състезател е отрицателна за алкохол и наркотици. Тежко остава състоянието на пострадалата жена. От кръвния център призовават всеки, който има възможност, да дари кръв.