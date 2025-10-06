Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ

Пилотът Нейко Нейков ще бъде освободен от ареста, съобщиха от пресцентъра на варненската окръжна прокуратура. Той не успя да вземе завоя и се вряза в хора от публиката по време на автомобилното състезание край Аладжа манастир и един човек загина.

Нейков няма да бъде привлечен и към наказателна отговорност, тъй като инцидентът не е пътно-транспортно произшествие по Закона за движение по пътищата. По информация на БНТ е готов и резултатът от кръвната проба на състезателя и той е отрицателен за амфетамини. А според Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики вина за трагичния инцидент по време на ралито край Аладжа манастир носи организаторът на състезанието.

Диана Русинова от Европейския център за транспортни политика, която е направила оглед на мястото на катастрофата, смята, че причина за инцидента е грешка на организатора на състезанието.

Диана Русинова, Европейски център за транспортни политика: "Допуснал е да има публика в зона, където не би трябвало да има публика. На такъв завой от външната страна да сложиш хора е просто, как да кажа, гаранция за това, че при най-малкия инцидент, нещата можеха да завършат както завършиха, всъщност, а организаторът, той трябва да понесе свата отговорност."

Спортният директор на ралито Слави Славов твърди, че лично се е уверил, че на опасния завой няма зрители.

Слави Славов, спортен директор на ралито:"Преди да отворим трасето аз минах оттук, на това място нямаше публика. След това дали са минали през гората или от някъде другаде не мога да знам как са се озовали тук."

Причина за тежкият инцидент е и повредената мантинела на фаталния завой, убедена е Диана Русинова. Според нея, при огледа на трасето това няма как да не е забелязано и организаторите на ралито е трябвало да спрат състезанието.

Диана Русинова, Европейски център за транспортни политика: "Много ясно се вижда, че ограничителното съоръжение на пътя е ударено. Това е било ясно, че каквото и да се удари в тази ограничителна система, тя няма да задържи нищо."

Въпреки че в деня преди състезанието се е провела тренировка и пилотът е бил запознат с трасето, той не е успял да вземе завоя и е загубил контрол над автомобила. Кръвната проба на състезателя за алкохол и наркотици все още не е готова. Полевият тест в деня на инцидента показа наличие на амфетамини.