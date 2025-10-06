Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни

Повишена вероятност за значителни количества валежи има в почти цялата страна. В сила е и предупреждение, в Южната половина опасността е от втора степен - код оранжево, за количества над 65 л/кв.м локално за денонощието.

Още в близките часове в Южна България валежите ще се усилят, а през нощта в източната половина от страната ще бъдат интензивни. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е до умерен. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в източните райони и по морето - до 18°-20°, в София - около 10°.

Утре предстои още една порция продължителни и значителни валежи от дъжд. Най-съществени ще са в източните и в северните райони от страната. В Източна България е обявен код червено - най-висока степен на опасност от наводнения. Над 65л/кв.м се очаква да паднат за денонощието в тези райони.

В югозападните, както и в южно-централните части от страната валежите ще отслабнат. Минималните температури ще са предимно между 6° и 11°, а максималните - между 10° и 15°, в София – около 10°.

Ще бъде и ветровито, ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад, в североизточните райони посоката ще е от север-североизток.

По Черноморието ще е облачно, с продължителни и значителни валежи. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, по Северното Черноморие – североизточен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините облачността също ще се задържи значителна. В масивите в Югозападна България ще вали дъжд, с временни прекъсвания, над 1800 метра надморска височина ще вали сняг.

По-значителни и продължителни ще са валежите в Стара планина и в Странджа. Ще духа силен вятър от север-северозапад, по най-високите части – от север-североизток.

Дъждовно ще остане и в сряда. Повече и по-значително ще вали в Северна България. Температурите ще са все още без особена проямана.

През нощта срещу четвъртък вятърът временно ще се усили, валежите ще спрат, с изключение на източната половина от страната - там все още слабо ще превалява на места. Ще започне затопляне.

В петък ще има повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността, на места дори до слънчево време. Затоплянето ще продължи и дневните температури ще са вече между 17° и 22°.

В събота пак ще превалява, но вече слабо и само на отделни места.