БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:50 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Повишена вероятност за значителни количества валежи има в почти цялата страна. В сила е и предупреждение, в Южната половина опасността е от втора степен - код оранжево, за количества над 65 л/кв.м локално за денонощието.

Още в близките часове в Южна България валежите ще се усилят, а през нощта в източната половина от страната ще бъдат интензивни. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е до умерен. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в източните райони и по морето - до 18°-20°, в София - около 10°.

Утре предстои още една порция продължителни и значителни валежи от дъжд. Най-съществени ще са в източните и в северните райони от страната. В Източна България е обявен код червено - най-висока степен на опасност от наводнения. Над 65л/кв.м се очаква да паднат за денонощието в тези райони.

В югозападните, както и в южно-централните части от страната валежите ще отслабнат. Минималните температури ще са предимно между 6° и 11°, а максималните - между 10° и 15°, в София – около 10°.

Ще бъде и ветровито, ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад, в североизточните райони посоката ще е от север-североизток.

По Черноморието ще е облачно, с продължителни и значителни валежи. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, по Северното Черноморие – североизточен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините облачността също ще се задържи значителна. В масивите в Югозападна България ще вали дъжд, с временни прекъсвания, над 1800 метра надморска височина ще вали сняг.

По-значителни и продължителни ще са валежите в Стара планина и в Странджа. Ще духа силен вятър от север-северозапад, по най-високите части – от север-североизток.

Дъждовно ще остане и в сряда. Повече и по-значително ще вали в Северна България. Температурите ще са все още без особена проямана.

През нощта срещу четвъртък вятърът временно ще се усили, валежите ще спрат, с изключение на източната половина от страната - там все още слабо ще превалява на места. Ще започне затопляне.

В петък ще има повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността, на места дори до слънчево време. Затоплянето ще продължи и дневните температури ще са вече между 17° и 22°.

В събота пак ще превалява, но вече слабо и само на отделни места.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Ограничават достъпа до Елените
1
Ограничават достъпа до Елените
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
2
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
3
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
4
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
Радост за шофьорите: Новите 10 км от АМ "Хемус" - ще облекчат ли трафика към Търново и Русе?
5
Радост за шофьорите: Новите 10 км от АМ "Хемус" - ще...
"Треска за злато" в Царево: Десетки по следите на изчезнал фирмен сейф
6
"Треска за злато" в Царево: Десетки по следите на...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: Времето

Жълт и оранжев код за значителни валежи в понеделник
Жълт и оранжев код за значителни валежи в понеделник
Слънчево в неделя, нова порция дъжд от понеделник Слънчево в неделя, нова порция дъжд от понеделник
Чете се за: 01:55 мин.
Валежите продължават и в събота, но постепенно ще спират Валежите продължават и в събота, но постепенно ще спират
Чете се за: 01:52 мин.
Значителни валежи и силен вятър и днес Значителни валежи и силен вятър и днес
Чете се за: 03:05 мин.
Анастасия Стойчева, НИМХ: Дъждът ще продължи още денонощие Анастасия Стойчева, НИМХ: Дъждът ще продължи още денонощие
Чете се за: 03:25 мин.
Значителни валежи, силен вятър и застудяване в петък Значителни валежи, силен вятър и застудяване в петък
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила "Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Минималната работна заплата ще стане 620 евро от 1 януари Минималната работна заплата ще стане 620 евро от 1 януари
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Часове след като обяви състава на кабинета си: Френският премиер...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Над 300 000 души са засегнати от кризата с боклука в София
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Интригата тази година - ще грабне ли Тръмп Нобел за мир?
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ