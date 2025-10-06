Трио спечели Нобеловата награда за медицина за изследвания в областта на имунната система

Нобеловата награда за медицина и физиология отива при учените Мери Бранков, Фред Рамсдел и Шимон Сакагучи за откритията им свързани с периферната имунна толерантност.

"Техните открития положиха основите на нова област на научните изследвания и стимулираха разработването на нови методи за лечение, например на рак и автоимунни заболявания", се посочва в съобщение на Нобеловия комитет.

С обявяването на наградата започна Нобеловата седмица, чиято кулминация ще бъде в петък с връчването на Нобеловата награда за мир.