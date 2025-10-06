БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:50 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

Форум на главните прокурори от Балканите се провежда в резиденция "Бояна"

Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Киберсигурността, хибридните атаки и корупцията бяха определени като основни проблеми

Снимка: БТА
За засилване на сътрудничеството и уеднаквяване на законите разговарят главните прокурори на страните от Балканския полуостров на четвъртата им среща. Тя се провжда в резиденция "Бояна".

Киберсигурността, хибридните атаки и корупцията бяха определени като основни проблеми.

"Предизвикателствата пред нас се увеличават. Когато една прокуратура е слаба, престъпността и корупцията се превръщат в държавна политика", каза Борислав Сарафов, и.ф. главен прокурор.

"Ще откроя прекрасното сътрудничество, което имаме с Турция за овладяванто на мигрантските потоци. Пътят през Република Турция - България към страните от ЕС съставлява може би 99% от трасетата на трафикантите, които извършват тази дейност по нелегална миграция, но всъщност това са всички трасета по които се извършва нелегална дейност. Защото и при нелегалната миграция хората са просто стока, стока за осъществяване на нерегламентирана дейност с цел печалба. И тук ролята на сътрудничеството е огромна", коментира Желязков, министър - председател.

# Борислав Сарафов #резиденция "Бояна" #Балкански форум на главните прокурори #Росен Желязков

