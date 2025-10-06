Форум на главните прокурори от Балканите се провежда в резиденция "Бояна"

За засилване на сътрудничеството и уеднаквяване на законите разговарят главните прокурори на страните от Балканския полуостров на четвъртата им среща. Тя се провжда в резиденция "Бояна".

Киберсигурността, хибридните атаки и корупцията бяха определени като основни проблеми.