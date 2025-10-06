Форум на главните прокурори от Балканите се провежда в резиденция "Бояна"

Киберсигурността, хибридните атаки и корупцията бяха определени като основни проблеми
За засилване на сътрудничеството и уеднаквяване на законите разговарят главните прокурори на страните от Балканския полуостров на четвъртата им среща. Тя се провжда в резиденция "Бояна".
Киберсигурността, хибридните атаки и корупцията бяха определени като основни проблеми.
"Предизвикателствата пред нас се увеличават. Когато една прокуратура е слаба, престъпността и корупцията се превръщат в държавна политика", каза Борислав Сарафов, и.ф. главен прокурор.
"Ще откроя прекрасното сътрудничество, което имаме с Турция за овладяванто на мигрантските потоци. Пътят през Република Турция - България към страните от ЕС съставлява може би 99% от трасетата на трафикантите, които извършват тази дейност по нелегална миграция, но всъщност това са всички трасета по които се извършва нелегална дейност. Защото и при нелегалната миграция хората са просто стока, стока за осъществяване на нерегламентирана дейност с цел печалба. И тук ролята на сътрудничеството е огромна", коментира Желязков, министър - председател.