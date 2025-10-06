От днес започват "Детски новини" по БНТ

От днес всеки делничен ден след предаването "България в 60 минути" започват "Детски новини" по БНТ 1 и БНТ 4. В новия специален проект на Българската национална телевизия ученици създават и представят новини за своите връстници.

Обществената телевизия дава възможност на децата да се докоснат до журналистическата професия и им помага да развиват умения за критично мислене в борбата срещу дезинформацията и фалшивите новини в социалните мрежи.

"По-малката аудитория може би не гледа ефир. Ще се опитаме по някакъв начин да ѝ въздействаме, да покажем, че се вълнуваме от техните теми. Детските новини се правят от деца от различни училища в столицата и от журналисти на БНТ. Другото нещо, което искаме да направим с детските новини, е да ги научим да комуникират, да работят в екип", каза Мариела Драголова, директор на Дирекция "Новини и актуални предавания".

