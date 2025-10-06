БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 06.10.2025 г., 06:30 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
Спортни новини 06.10.2025 г., 06:30 ч.
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
1
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
2
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
3
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Ограничават достъпа до Елените
4
Ограничават достъпа до Елените
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
5
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
6
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 05.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 05.10.2025 г., 20:50 ч.
Любомир Ганев в предаването "Зала на славата" Любомир Ганев в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 05:55 мин.
Андрей Жеков, Тервел Замфиров и Добрин Гьонов в "Арена спорт" Андрей Жеков, Тервел Замфиров и Добрин Гьонов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:45 мин.
Спортни новини 05.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 05.10.2025 г., 12:25 ч.
Мария – Александра Арнаудова в предаването "Аз съм" Мария – Александра Арнаудова в предаването "Аз съм"
Чете се за: 01:40 мин.
Спортни новини 04.10.2025 г., 20:55 ч. Спортни новини 04.10.2025 г., 20:55 ч.

Водещи новини

Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"След дъжд качулка": Кой ще поеме отговорност за компроментираната инфраструктура в Елените? "След дъжд качулка": Кой ще поеме отговорност за компроментираната инфраструктура в Елените?
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Царево в очакване на нови интензивни валежи, активират BG-ALERT Царево в очакване на нови интензивни валежи, активират BG-ALERT
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Спортният директор на трагичното рали във Варна: "Не знам как хората са се озовали на това място" Спортният директор на трагичното рали във Варна: "Не знам как хората са се озовали на това място"
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Ще се увеличи ли със 136 лева минималната работна заплата?
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Финансови скандали и липса на прозрачност: В ЕП обсъждат два вота...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
В стремеж към мир: Непреки преговори между Хамас и Израел в Египет
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Снежна блокада на Еверест - 350 туристи бяха спасени от силна буря
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ