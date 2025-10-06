БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:07 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:07 мин.
Запази

Широко затворените очи и алчността на инвеститорите доведоха до човешки жертви, допълни министърът

манол генов причините потопа мерките държавата
Слушай новината

Не е допустимо да се строи върху публично-държавна собственост. Много ясно е записано в Закона за водите. Тук въпросът е как това всичко се е случило. От петък насам има фокусиране върху моите думи, че съм казал, че това е дере или било река. Не това е най-важното. Важното е как се е стигнало до това строителство. Като тук има много институции, които съгласуват тези строежи, това заяви в "Денят започва" министърът на околната среда и водите Манол Генов.

До момента в рамките на няколкочасови проверки, които са направени "в регистъра на регионалната инспекция по околна среда има едно единствено инвестиционно намерение за пречиствателна станция".

"Това е електронен регистър, но има такива съгласувания, които се правят на хартия. И съм дал срок днес да получа информация за всички обекти дали те са съгласувани с регионалната инспекция, какъв е начинът, по който са съгласувани. Кой е издал строителното разрешение? Как го е издал? Да. Допустимо е по закон да покриеш воден обект, но не е допустимо да строиш върху това покриване".

Манол Генов посочи, че има проверки още от 2015 година по единствен сигнал на физическо лице, които са извършени и има констатации "че голяма част от водни обект е покрит -върху него има построени атракциони, хотел". И нищо, допълни той.

Според Манол Генов в случая не е важно кой е собственикът, а е "важна каква безотговорност е проявил той като инвеститор". Изключително безотговорно е, допълни министърът, да "строиш върху дерета, засипани с пръст". Институциите просто не са си свършили работата, допълни той.

снимки: БТА

"Не мога да прогнозирам дали някой ще излезе виновен. Въпросът е наистина институциите при проверките да си свършат работата, защото наистина тук какво видяхме? Природата си отмъсти за безхаберието и безотговорността и алчността, която един път беше проявена от тези инвеститори, защото те явно са търсили вратички, търсили са начини да могат да реализират своите строежи. Може да има и съмнения за корупция".

"Широко затворените очи и алчността на инвеститорите доведоха до тези човешки жертви", заяви министър Манол Генов.

Той беше категоричен, че:

"Ако установя, че някой от настоящите ръководители на тези институции са си затворили очите и са направили компромис директно ще поискам техните оставки".

До няколко дни ще стане ясно, посочи министърът, как са заявявани тези инвестиционни намерения и как са реализирани. Попита как така се е получило, че на публична-държавна собственост се е получило застрояване.

Министърът на околната среда и водите обясни, че ще види кои са били директорите на басейновите дирекции, кои са били и директорите на регионалните инспекции, с които областни управители са комуникирали.

На въпроса "как се застраховат жилища, които са построени върху река" министърът отговори, че това е много интересно да се види дали тези имоти имат застраховки.

"Оценката на риска е в крайна сметка дело на самия застраховател".

"Гледам сега, че г-н Денков сега от време на време нали така взима отношение и казва, че управляващите не са си свършили работата, ами да го питам като беше премиер и беше сезиран два пъти...".

Заяви, че сега ще бъде обърнато сериозно внимание на почистването, защото "има политическа воля". Пари винаги за това трябва да се намерят, заяви Генов.

Не е въпросът "да бягаме след събитията и да възстановяваме след щети, а да влагаме пари в превенция". Ние нашата работа сме я свършили "предупреждавайки", заяви министър Манол Генов.

Вижте целия разговор във видеото

#министър на околната среда и водите #Манол Генов

Водещи новини

Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
"След дъжд качулка": Кой ще поеме отговорност за компроментираната инфраструктура в Елените? "След дъжд качулка": Кой ще поеме отговорност за компроментираната инфраструктура в Елените?
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Царево в очакване на нови интензивни валежи, активират BG-ALERT Царево в очакване на нови интензивни валежи, активират BG-ALERT
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Спортният директор на трагичното рали във Варна: "Не знам как...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Ще се увеличи ли със 136 лева минималната работна заплата?
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Финансови скандали и липса на прозрачност: В ЕП обсъждат два вота...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
В стремеж към мир: Непреки преговори между Хамас и Израел в Египет
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ