Доброволно на разпит без разпит: Бориславова, Петков и Василев се явиха в КПК - никой не ги разпита

Асен Василев, Лена Бориславова и Кирил Петков се явиха в Антикорупционната комисия тази сутрин по собствено желание, за да дадат показания по водени срещу знакови лица на партията дела. По същото време от младежката организация на "ДПС- Ново начало" организираха протест в комисията с искане за нейното закриване.



Малко след 9 часа Василев, Бориславова и Петков влязоха в сградата на Антикорупционната комисия с намерението доброволно да дадат показания по дела срещу тях и други знакови лице от "Продължаваме промяната". Престоят им бе кратък.

Асен Василев - председател на "Продължаваме промяната": "Това, което стана е, че няма движение по нашето искане за разпит. Казаха, че имат по-важна работа от това да ни разпитат и че нямало проблем, че кметът на Варна стои в ареста, въпреки че и прокуратурата им е дала указания, и съдът им е дала указание, КПК имат по-важна работа. Няма да ни разпитат. Очевидно тази комисия, въпреки че си получават заплатите, отказва да си свърши работата."

Стана ясно, че още на 1 октомври ПП са подали искане в КПК, за да им бъде връчена призовка за разпит, но то останало без отговор.

Лена Бориславова - ПП: "Преди 3 месеца е отказала да бъдем разпитани и въпреки това Антикорупционната комисия не желае да събере тези показания, защото знае, че истината боли". Кирил Петков - ПП: "Трети месец не ни викат за свидетели и ние сме дошли тук да кажем истината. Истината, която трябва да се знае. Тези политически затворници да бъдат освободени".

По същото време пред КПК младежката организация на "ДПС - Ново начало" организира протест с едно единствено искане.



Радослав Ревански - зам.-председател на "ДПС-Ново начало", кмет на Белица: "Очакваме час по-скоро закриване на комисията. Преди 2 месеца нашият лидер г-н Пеевски заяви категорично, че желаем тази бухалка на ПП-ДБ да бъде закрита и питаме днес, защо още работи и в чия услуга?". Мехмед Вакльов - кмет на Якоруда: "Както 2021 година не ни изплашиха, така казваме и сега, че не ни е страх от тях. И е време истината в България да излезе за "Рашковците ", който държи и КПК-КОНПИ като бухалка.

Без напрежение премина срещата между ПП и младежите на "ДПС -Ново начало", след като двете групи се засякоха по едно и също време пред сградата на Антикорупционната комисия.