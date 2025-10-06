БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:50 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕК потвърди, че задържа част от второто плащане заради антикорупционната комисия

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
Чете се за: 01:47 мин.
По света
европейската комисия булгаргаз предприемем действия нарушения
Европейската комисия потвърди днес, че задържа временно част от второто плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост заради неизпълнение на една от ключовите цели - реформата на Комисията за борба с корупцията. От ЕК отказаха да оповестят за каква е сумата, но вицепремиерът Томислав Дончев вече съобщи, че става дума за около 200 милиона евро.

Групата “Обнови Европа” изпрати в края на миналия месец писмо до ЕК, с което поиска спиране на плащанията за България заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев и използването, според евродепутатите, на антикорупционната комисия за политически цели.

На 23 юли 2025 г. България подаде второто си искане за плащане в размер на 653 милиона евро. ЕК установи, че 58 от 59-те ключови етапа и цели са изпълнени. Не е изпълнено само изискването за реформа на Антикорупционната комисия. България разполага с един един месец, за да отговори на оценката на ЕК. Ако след това Комисията все още счита, че етапната цел не е завършена, тя временно ще задържи част от плащането. След това страната ще разполага с шест месеца, за да предприеме действия и да изпълни оставащите изисквания. След като етапът приключи, останалата част от плащането може да бъде освободена.

Планът за възстановяване и устойчивост на България включва широк набор от мерки за инвестиции и реформи. Планът се финансира с 6,17 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства.

#ПВУ #Европейска комисия

