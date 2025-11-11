Откриха отломки от дронове в Румъния

Румънското министерство на отбраната заяви, че е открило части, които се предполага, че са от дрон, на около 5 км във вътрешността на страната, в района на Тулча.

Това се случва след масирана руска атака срещу украински пристанища по река Дунав през нощта.



По данни на румънски медии, които цитират министерството, по време на нападението радари са засекли няколко групи дронове в близост до румънското въздушно пространство.

Метеорологичните условия не са позволили на Букурещ да вдигне изтребители.

Превантивно са били задействани системите за противовъздушна отбрана. Това не е първият път, в който фрагменти от руски дронове падат на румънска територия.

Страната има около 650 километрова граница с Украйна и от началото на руската инвазия въздушното й пространство е многократно нарушаване и са падали различни отломки.