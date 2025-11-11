БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

Стефан Велков: Радвам се, че най-накрая успях да получа своя шанс

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Защитникът на датския Вейле сподели за БНТ какво е чувството да облечеш националната фланелка отново.

Стефан Велков
Защитникът Стефан Велков ще направи своето завръщане в българския национален отбор по футбол след повече от 5 години отсъствие. Футболистът на датския Вейле бе повикан по спешност за последните световни квалификации за Мондиал 2026 срещу Турция (15.11) и Грузия (18.11), заради травмите на Антон Недялков и Петко Христов.

Велков кацна на Летище "Васил Левски" вчера вечерта и сподели за БНТ какво е чувството да облечеш националната фланелка отново.

"Имам предимно позитивни чувства. Чест е да се играе за националния отбор и се радвам, че най-накрая успях да получа своя шанс. Дали ще играя, или не, това е друг въпрос, но се радвам, че ще бъда част от селекцията", заяви защитникът.

"Повечето момчета ги познавам - с някои от тях съм играл, с други съм израстнал. Мисля, че обстановката ще бъде приятна и се надявам час по-скоро да се запозная с тези, които не познавам", добави той.

"Ще играем без напрежение последните два мача, нещо което съпътства националния отбор в последните години. Това може да са мачове, в които да се говори за израстване, за да може отборът да придобие ново лице", сподели Стефан Велков.

Вижте цялото интервю във видеото!

Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3

Свързани статии:

Антон Недялков и Петко Христов отпаднаха от състава на България за последните два мача от квалификациите за Мондиал 2026
 На тяхно място селекционерът на България Александър Димитров...
Чете се за: 02:22 мин.
#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Български национален отбор по футбол за мъже #Стефан Велков

