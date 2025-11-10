Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3

България гостува на Турция в четвъртия си мач от квалификациите за Мондиал 2026 в своята група.

След звучния октомврийски шамар, който получихме от южните ни съседи, сега в Бурса Александър Димитров и неговите футболисти ще се опитат да намерят пътя към нещо по-добро.

Когато нямаш шанс за класиране, остава само да браниш честта си. Това е залогът!

Гледайте Турция – България, събота от 19:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3.

Студиото ни започва 30 минути по-рано.