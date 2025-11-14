"Лукойл" преговаря за продажбата на международните си активи

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От централата на дружеството "Лукойл"в Москва съобщиха, че преговарят с няколко потенциални купувачи за продажбата на международните си активи. Детайли по евентуална сделка ще бъдат обявени след постигане на окончателно споразумение и получаване на необходимите регулаторни одобрения.

Дружеството се стреми да не прекъсва дейността в процеса на продажбата и прехвърлянето на активите на новите собственици, с цел да не бъдат прекъсвани енергийните доставки в страните, в които се извършва дейността, както и да се запазят работните места, добавят оттам.

