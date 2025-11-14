БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако...
Чете се за: 05:50 мин.
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Майка на загинал младеж в Нови Сад в болница след 12 дни гладна стачка пред сръбския парламент

Николай Кръстев от Николай Кръстев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Запази

Тя не приема извинението на сръбския президент Алексендър Вучич от преди няколко дни

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Обявилата гладна стачка майка на един от загиналите преди година сърби на жп гарата в Нови Сад бе приета в болница. Дияна Хърка се чувства отпаднала в дванайстия ден от своята гладна стачка, която провежда в палатка пред сградата на сръбския парламент в Белград. Тя коментира пред камерата на екип на "По света и у нас", че не приема извинението на сръбския президент Алексендър Вучич от преди няколко дни.

„Аз с президента няма да разговарям. Той ме излъга, защото първо, когато се случи инцидента, каза, че той не отговаря за него, а после в един момент започна да говори. Когато го попитах, защо прокуратурата не върши своята дейност, каза, че това не е негова работа, а после изведнъж се оказа, че може да говори“, каза Дияна Хърка.

Тя бе категорична, че нито една институция в Сърбия не работи това, за което отговаря. Пред екипа ни в Белград тя разказа, че мястото, където провежда стачката си, е било атакувано с бомбичка и никоя от институциите не е реагирала. Също така коментира, че е незаконно да бъде подслушвана от специалните служби в Сърбия. Тя разказа как представители на сръбската полиция са оказали натиск върху вторият ѝ син да прекрати гладната си стачка.

„Обадили са се на синът ми от полицията, за да ми окаже влияние да прекратя стачката ми. Никой не каза нищо от полицията дали е така или не. Подобно нещо е срамота, недай Боже и на него да се случи нещо...“

Тя каза, че няма да се откаже от стачката си.

"Готова съм да стигна до край. Трябва прокуратурата да свърши своята работа или аз ще умра. И нека да изберат дали прокуратурата ще си свърши работата, дали да се насрочат предсрочни избори, или да бъдат освободени арестуваните студенти, или аз да си отида — решението ще е тяхно..."

Всяка вечер много жители на сръбската столица и интелектуалци се събират пред палатката ѝ, за да ѝ окажат морална подкрепа.

#Дияна Хърка #Нови Сад

Последвайте ни

ТОП 24

Турция победи България след спорна дузпа и автогол
1
Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво страда София
2
Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво...
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
3
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала "Струма"
4
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала...
След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на критиките на Радев
5
След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на...
В навечерието на Деня на християнското семейство: 113 семейства подновиха брачните си обети в Разлог
6
В навечерието на Деня на християнското семейство: 113 семейства...

Най-четени

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: Балкани

Съдбата на сръбската компания НИС: Белград проучва българския опит
Съдбата на сръбската компания НИС: Белград проучва българския опит
"Кой ще върне приятелите ни?": "Марш на ангелите" в Скопие след трагедията в Кочани "Кой ще върне приятелите ни?": "Марш на ангелите" в Скопие след трагедията в Кочани
Чете се за: 00:47 мин.
Българска парламентарна делегация пристигна в Света гора за есенния празник на свети Георги Българска парламентарна делегация пристигна в Света гора за есенния празник на свети Георги
Чете се за: 02:30 мин.
Сърбия получи отсрочка от санкциите срещу НИС Сърбия получи отсрочка от санкциите срещу НИС
Чете се за: 00:50 мин.
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
6491
Чете се за: 02:02 мин.
Броят на жертвите от пожара в дом за възрастни хора в Босна достигна до 15 Броят на жертвите от пожара в дом за възрастни хора в Босна достигна до 15
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите на "Лукойл" в България се продават
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Бунт в Мексико: Протестиращи разрушиха бариерите на президентския дворец (ОБЗОР) Бунт в Мексико: Протестиращи разрушиха бариерите на президентския дворец (ОБЗОР)
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Съдбата на сръбската компания НИС: Белград проучва българския опит
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Арест за обвинени в отвличане на 21-годишна жена в Свиленград
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ