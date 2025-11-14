Майка на загинал младеж в Нови Сад в болница след 12 дни гладна стачка пред сръбския парламент

Обявилата гладна стачка майка на един от загиналите преди година сърби на жп гарата в Нови Сад бе приета в болница. Дияна Хърка се чувства отпаднала в дванайстия ден от своята гладна стачка, която провежда в палатка пред сградата на сръбския парламент в Белград. Тя коментира пред камерата на екип на "По света и у нас", че не приема извинението на сръбския президент Алексендър Вучич от преди няколко дни.

„Аз с президента няма да разговарям. Той ме излъга, защото първо, когато се случи инцидента, каза, че той не отговаря за него, а после в един момент започна да говори. Когато го попитах, защо прокуратурата не върши своята дейност, каза, че това не е негова работа, а после изведнъж се оказа, че може да говори“, каза Дияна Хърка.

Тя бе категорична, че нито една институция в Сърбия не работи това, за което отговаря. Пред екипа ни в Белград тя разказа, че мястото, където провежда стачката си, е било атакувано с бомбичка и никоя от институциите не е реагирала. Също така коментира, че е незаконно да бъде подслушвана от специалните служби в Сърбия. Тя разказа как представители на сръбската полиция са оказали натиск върху вторият ѝ син да прекрати гладната си стачка.

„Обадили са се на синът ми от полицията, за да ми окаже влияние да прекратя стачката ми. Никой не каза нищо от полицията дали е така или не. Подобно нещо е срамота, недай Боже и на него да се случи нещо...“

Тя каза, че няма да се откаже от стачката си.

"Готова съм да стигна до край. Трябва прокуратурата да свърши своята работа или аз ще умра. И нека да изберат дали прокуратурата ще си свърши работата, дали да се насрочат предсрочни избори, или да бъдат освободени арестуваните студенти, или аз да си отида — решението ще е тяхно..."

Всяка вечер много жители на сръбската столица и интелектуалци се събират пред палатката ѝ, за да ѝ окажат морална подкрепа.