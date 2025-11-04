БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гладната стачка на Диана Хърка: Загиналите ни деца под козирката в Нови Сад са нашите ангели

Бойко Василев
Всичко от автора
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Гладната стачка пред парламента в Белград на Диана Хърка, майката на една от 16-те жертви от рухването на козирката на жп гарата в Нови Сад продължава.

Тя протестира срещу липсата на присъди година след трагедията и призова сръбския президент да насрочи избори.

Госпожо Хърка, как преживяхте тази нощ?

Беше добре. Даже спах, на два етапа. Това беше добре, от 6 до 9 спах много хубаво, докато поставяха палатката - моят нов дом. Така че не чух нищо, чувах ги някъде като през мъгла. Но хубаво си поспах между 6 и 9.

Как оценявате снощните събития?

Беше страшно. Полицията позволи на петима от контрапротестиращите да излязат, да хвърлят пиротехника, бутилки с вода към гражданите. Казах по мегафона, че ако има инциденти и хаос, за това ще е виновна полицията на Република Сърбия. И никой друг! Защото видяхте колко полицейски кордони имаше, а те позволиха на онези да влязат между хората. Това е много страшно, безобразно.

Видяхме ви с мегафона. Вие ли сте вече лидерът на това протестно движение?

Е така ще излезе. Макар че не исках, ама хората искат да ме послушат. Когато помолих нашите граждани да не отвръщат с бутилките и да се преместят, когато онези хвърлят пиротехника, те ме послушаха. Уважиха моето мнение и това означава много! Не позволихме да ни провокират, да се стигне до инцидент, и благодаря! Народът ни е прекрасен! Наистина сме небесен народ! И ето, когато трябва да се обединим, обединяваме се и то как!

Благодарни ли сте на тези хора, които дойдоха във Ваша подкрепа?

Разбира се! Първо съм благодарна на студентите. Винаги го подчертавам. На средношколците, на нашите ветерани, на байкърите, на народа. Благодарна съм на всички! На цяла Сърбия съм благодарна! И на диаспората, на всички, които ме подкрепят. Наистина мнозина от диаспората ни подкрепят. И им благодаря за всичко.

Можете ли да разберете хората отсреща?

Ами те работят за пари. Те са платени. А ние правим всичко от любов. Разликата е голяма. Те даже са принудени да бъдат там. От фирмите ги принуждават, поставят им условия. Много ми беше тежко снощи, като чух майките. Айде, мъжете мога да разбера, които ни подвикват оттам. Но майките? Тези жени – кралици! Те най-много ме засегнаха. Снощи поисках да разговарям с тези майки, които ни подвикват оттам. Искам да знам какви и чии майки са те. Да ги питам, как е възможно? Кое ги отвело от другата страна? Това е срамота! Наистина е срам!

Идва буря и дъжд. Ще издържите ли?

Да!

Под палатката?

Да. Както всички, така и аз. Не съм родена в дворец. Няма да има проблем!

Реално ли мислите, че могат да се изпълнят Вашите искания? Да се стигне до някакво разрешение?

Натискът върху държавния връх вероятно ще бъде голям. И мисля, че напрежението вече се повиши. След като цялата тази полиция излезе заради мен… след като всички тези хора дойдоха заради мен снощи… Чак ми стана малко смешно — че толкова много полиция се вдигна заради една жена, че се боят от една жена. Не мисля за това дали ще приемат моите искания, или не — това е тяхна работа. Аз стоя твърдо! Благодаря на всички депутати, които ме подкрепят. И много благодаря на моя адвокат, на първо място. Благодаря на Иван Нинич, който дойде с мен и беше с мен. И знам, че е постоянно с мен. Благодаря му!

Мислите ли за това дали горе на небето вашият син е горд с това, което правите?

Мисля, че е горд. И всички загинали под козирката – също. Защото ние правим всичко това заедно! Те са нашите ангели, които ни пазят. И няма да позволят да ни се случи нещо лошо.

#Диана Хърка #трагедията в Нови сад #гладна стачка

