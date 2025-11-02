Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна стачка пред парламента (СНИМКИ и ВИДЕО)

Дияна Хърка, майка на загиналия под рухналата козирка на гарата в Нови Сад Стефан, спази обещанието си и започна гладна стачка пред парламента в Белград.

Вчера разговаряхме с нея в Нови Сад, а днес бяхме единствената медия, която видя как тя дойде пред парламента около 50 минути по-рано. Полицията не я допусна да застане пред Скупщината, а около нея започнаха да се събират граждани.

Пред самия парламент е палатковият лагер на контрапротестиращите, които подкрепят президента Александър Вучич. Дияна Хърка има намерението да сложи своята палатка точно пред тях.

Ето какво каза тя за БНТ:

"Опасностите… има ги! Но виждате снимката на сина ми! За това си струва да се умре. Това не се забравя, това не се продава. Вижте какво пише на фланелката – "майка срещу машината". Те са машината и машинациите.

БНТ: Не ви ли пускат да отидете? Какви са исканията ви?

- Да се разследва козирката. Всички трябва да бъдат подведени под отговорност - всички трябва да отговарят, начело с президента Вучич и Додик, разбира се, който е работил по козирката. И да ми кажат какъв точно е броят на хората под козирката и колко са загинали, да се изпълнят студентските искания, всички деца да бъдат пуснати на свобода. И, разбира се, Вучич да обяви избори. Но той е страхливец и няма да го направи…"

БНТ: А готова ли сте да стигнете докрай?

- Разбира се, че ще стигна докрай - нямаше да съм тук, ако не бях готова.







В същото време група протестиращи граждани, които подкрепят студентите, поискаха да преминат покрай лагера на контрапротестиращите от другата страна на парламента. Контрапротестиращите влязоха в конфронтация с тях, дори от групата заявиха, че им е отнет телефон и знаме. Полицията държи плътен кордон около парламента.

Текст, снимки и видео: Бойко Василев и Албена Колчакова