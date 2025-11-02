Христо Крушарски и Илиян Филипов не постигнаха съгласие за случилото се в дербито на Пловдив

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски и собственикът на Ботев Пловдив Илиян Филипов гостуваха в предаването "Арена спорт", за да изяснят случилото се по време на пловдивското дерби.

Срещата на стадион "Локомотив" бе прекратена, след като в 40-ата минута на мача вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен с бутилка в главата от привържениците на "черно-белите".

"БФС трябва да прочете добре правилника и да вземе правилното решение. Аз няма да спра да търся хората, които правят ексцесии. От полицията ми казаха, че им трябва 6 месеца да установят човека. За 6 месеца той може да утрепа камара народ. Трябва да се спре тази дивотия. Това вреди на целия български футбол", сподели Крушарски.

От своя страна Илиян Филипов обясни защо се е стигнало до прекратяване на срещата.

"Цитирам правилника на БФС. При такива ситуации трябва служебна загуба. Нямаше как да доиграем мача. Наш футболист е с комоцио. Ако сложим друг вратар, и него ли да контузят? Двама доктори потвърдиха, че вратарят ни е с комоцио. Съветвам г-н Крушарски да говори глупости за симулация. Много е неприятно. Директорът на Локомотив Пловдив ме повика на терена. Не влязох самоволно терена. Не прекратих мача самоволно. Казах, че мачът ще продължи, ако Даниел Наумов може да продължи мача", добави собственикът на "канарчетата".

Според Крушарски футболният съюз трябва да наложи глоба в размер на 100 000 лева и да отнеме 9 точки от актива на Ботев.

"Искам БФС да си гледа правилника и да вземе правилното решение. Мачът не може да бъде прекратен. Той се прекратява само при навлизане на публика. Мен не ме допуснаха да вляза на терена. Влязох след като мачът бе прекратен. Нещата са в ръцете на БФС. Трябва да има 100 000 лева глоба и 9 точки отнемане на Ботев Пловдив. Аз съм човек на феърплея. Аз ще доиграя и мача без публика", допълни той.

Филипов е категоричен, че отборите трябва да се обединят срещу хулиганството.

"Явно г-н Крушарски толерира действията на неговите фенове. Какво трябва да се случи, за да се прекрати мача? Може би трябваше да убият някой от футболистите. Категорично можем да се обединим срещу хулиганството. Нека престанем с тази простотия по терените. Всички губим от случващото се по терените", категоричен бе той.

Собственикът на Ботев поясни, че Даниел Наумов е преминал медицински прегледи и по-късно ще стане ясно състоянието му.

"Даниел Наумов мина медицинските прегледи. В съблекалнята той каза "върти ми се всичко". Той не беше сред феновете. Цялата му скула беше подута. Всички видяха къде беше ударът с бутилка литър и половина. Как да играе след комоцио", пита Филипов.

Вижте целия разговор във видеото.