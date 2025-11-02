БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Драга Тодорова в предаването "Аз съм"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
17-годишната състезателка в конния спорт е поредният герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта.

Драга Тодорова
Драга Тодорова е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм". 17-годишната софиянка се занимава с конен спорт от 4 години, като за този сравнително малък период тя вече е станала балканска шампионка в юношеска категория.

Откакто се помни, Драга се занимава с всякакъв вид спорт - от гимнастика до плуване, но поради пандемията от КОВИД-19 е принудена да търси активност, която се извършва навън. Тогава тя открива конната езда, която бързо се превръща в нейно любимо занимание.

Тодорова говори пред камерата на БНТ колко е важно да изградиш връзка с конете и как това помага за постигнане на високи резултати.

"На първо място най-много ме грабна любовта към конете. Ти се привързваш към тях и колкото и да не те грабва самият спорт, тези животни те държат. За мен и спортът е много на сърце, заради адреналина и работата в екип", заяви 17-годишната българка.

"Винаги слагам връзката с конете на първо място, защото те са животни, както и ние сме хора. Те си имат дни, ние си имаме дни и винаги трябва да ги познаваш и да ги усещаш, за да може да се представите възможно най-добре в отбор", разкри Драга Тодорова.

Младата ни състезателка е част от националния отбор по конен спорт от 2 години, като тя вече е направила и дебюта си при жените. Говорейки за целите си, тя каза: "Нямам конкретно състезание като мечта, но просто искам да мога да се развивам още и с всяка година да мога да се вдигам. Естествено, че имам цели за големи състезания, но не искам да си ги втълпявам, за да не си изпусна късмета. Олимпийски игри? Естествено, но това вече е в далечното бъдеще, защото Олимпийските игри са най-трудният мащаб."

Вижте целия епизод на предаването "Аз съм" с Драга Тодорова във видеото!

Всички предавания от поредицата "Аз съм" може да намерите и в YouTube канала на БНТ!

