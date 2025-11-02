БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Десет души са в болница, девет от които с животозастрашаващи наранявания, след нападение с нож във влак в югоизточната част на Великобритания.

Двама души са арестувани за инцидента. Пътниците пътували във влака от Донкастър до лондонската гара Кингс Крос снощи, когато се случило нападението. Очевидец разказва пред Би Би Си, че видял мъж да тича из вагона с окървавена ръка, крещейки "имат нож, бягайте", а друг мъж паднал на пода.

Всичко станало за 10-15 минути. Полицията съобщи, че разследването ще бъде подпомогнато от служители по антитероризъм. Премиерът Киър Стармър нарече инцидента "ужасяващ" и призовава хората да следват съветите на местните власти.

Рен Чамбърс, очевидка на инцидента: "Първо чух викове идващи от съседните вагони, беше ясно, че нещо става, не знаехме точно какво. След минута-две притича човек с видима рана, ръката му кървеше лошо и първо си помислих, че е някаква шега за Хелоуин, но после той извика че някой има нож и е бил намушкан. После дотичаха още хора. Грабнах чантата и палтото си и тръгнах след тях в опит да сляза."

#влак #инцидент във влак #нападение с нож #Великобритания

Последвайте ни

ТОП 24

Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
1
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
2
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
3
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
4
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста
5
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи...
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
6
Моторист загина при катастрофа в Пловдив

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
5
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Европа

Украински спецчасти се включват в защитата на Покровск
Украински спецчасти се включват в защитата на Покровск
Дронове над летището в Берлин Дронове над летището в Берлин
Чете се за: 00:55 мин.
Изкуство в мадридското метро: Представление на "Фантомът на операта" от тенор и сопрано Изкуство в мадридското метро: Представление на "Фантомът на операта" от тенор и сопрано
Чете се за: 00:32 мин.
Доналд Тръмп заяви, че унгарският премиер Виктор Орбан е поискал изключение от американските санкции Доналд Тръмп заяви, че унгарският премиер Виктор Орбан е поискал изключение от американските санкции
Чете се за: 00:42 мин.
Четирима българи бяха осъдени в Париж за оскверняването на Мемориала на Холокоста Четирима българи бяха осъдени в Париж за оскверняването на Мемориала на Холокоста
Чете се за: 00:30 мин.
Почина френският актьор Чеки Карио Почина френският актьор Чеки Карио
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол? Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Чете се за: 17:05 мин.
По света
Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Предимно слънчево време в неделя, на места със сутрешни мъгли Предимно слънчево време в неделя, на места със сутрешни мъгли
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
България отдаде почит на своите будители
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Имаме ли съвременни будители?
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ