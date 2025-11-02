Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница

Десет души са в болница, девет от които с животозастрашаващи наранявания, след нападение с нож във влак в югоизточната част на Великобритания.

Двама души са арестувани за инцидента. Пътниците пътували във влака от Донкастър до лондонската гара Кингс Крос снощи, когато се случило нападението. Очевидец разказва пред Би Би Си, че видял мъж да тича из вагона с окървавена ръка, крещейки "имат нож, бягайте", а друг мъж паднал на пода.

Всичко станало за 10-15 минути. Полицията съобщи, че разследването ще бъде подпомогнато от служители по антитероризъм. Премиерът Киър Стармър нарече инцидента "ужасяващ" и призовава хората да следват съветите на местните власти.