Украински спецчасти се включват в защитата на Покровск

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че защитата на град Покровск в Донбас е ключов приоритет за страната.

Украинската армия дислоцира спецчасти като редови войски около града, за да защитават линиите на доставки и да спрат руското настъпление. Киев отрича твърденията, че градът е обсаден. Едно от условияга на Москва за примирие е Украйна да се откаже от целия Донбас, включително частите, които все още не са под руски контрол.

По данни на Би Би Си Покровск е ключов град, чието превземане ще улесни цялостното анексиране на Донбас от руската армия. Киев се опасява, че ако градът бъде превзет, Москва ще може по-лесно да убеди Вашингтон да се съгласи на условията за примирие на Кремъл.