Внукът на Симеон Сакскобургготски с първа поява като гвардеец

Внукът на Симеон Сакскобургготски Симеон-Хасан направи своята първа официална поява като гвардеец в Деня на народните будители.

Като част от "Младежки гврадейски отряди" той участва в дейностите на 22-рия ученически гвардейски отряд към СУ "Васил Левски" в град Елин Пелин.

По традиция в града отбелязват празника с факелно шествие и поднасяне на венци пред паметника на писателя Елин Пелин. Събитието събира стотици жители и гости на града.

Вижте още във видеото