Над 600 състезатели взеха участие в турнира по таекуондо "Рамус София Къп"

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Надпреварата се проведе за 12 път.

600 състезатели взеха участие турнира таекуондо рамос софия къп
Над 600 състезатели от 9 държави взеха участие в международния турнир по таекуондо "Рамус София Къп". Надпреварата в столичната "Асикс Арена" се проведе за 12 път.

В церемонията по откриването на турнира участие взеха министърът на младежа и спорта Иван Пешев, ректорът на Националната спортна академия професор Красимир Петков, а официален гост бе посланикът на Република Корея у нас Донг Бе Ким, който поздрави всички участници по случай празника на народните будители.

От своя страна организаторът на турнира и вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо Димитър Михайлов коментира спечеленото домакинство от България на световното първенство за младежи през 2027

"Ние трябва да бъдем горди, че ще имаме възможността да домакинстваме най-добрите състезатели в света, което ще даде допълнителен стимул и ще бъде двигател за нашите състезатели, да бъдат още по-добри и да се борят да стигнат златните медали на родна територия", сподели той в интервю за БНТ.

Вижте целия обект във видеото.

