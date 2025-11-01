БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България отдаде почит на своите будители

Мая Димитрова
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Ден на народните будители - 2025
Снимка: БГНЕС
В Деня на народните будители България отдаде почит на личностите, посветили себе си на това страната ни да изгради своя уникален образ в световната цивилизация.

От братята Кирил и Методий, през Паисий, Софроний Врачански, Симеон Радев и много други творци и интелектуалци. За да стигнем до днешния ден, в който всеки учител открива на своите ученици големия свят, в който се оглеждат, за да израснат като добри хора. Денят в страната беше изпълнен с шествия, тържества, рецитали и концерти.

По случай празника Софийския университет организира шествие, с поднасяне на венци и цветя пред паметници на бележите българи. Шествието започна пред Ректората на университета, където се намират статуите на братята Евлоги и Христо Георгиеви, премина покрай паметниците на св. Климент Охридски, Паисий Хилендарски, Иван Вазов и завърши пред паметника на Иларион Макариополски пред Синодалната палата. В шествието се включи и Негово светейшество българският патриарх Даниил, както и ученици от Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски".

Отбелязването на Деня на будителите започна с церемония по издигане на националния флаг пред президентството. След това шестима младежи бяха наградени за своите постижения в образованието в Гербовата зала.

"За мен е привилегия в този съкровен за всеки българин празник да отлича наши млади таланти, които с дух, воля и непреклонност, вече променят нашето общество., нареждат ни сред най добрите в света и ни дават поводи за гордост", каза президентът Румен Радев.

Сред наградените е Виктор Цветанов, който е доброволец в различни инициативи.

"Имал съм възможността да участвам в събирането на хуманитарни помощи и тяхното разпределение на пострадали, както в Украйна, така и в Сирия и Турция като съм имал възможността да водя екип младежи в Карловско, където след големите наводнения успяхме да дадем поне частичка от себе си на хората, които имаха нужда от нас", сподели той.

В президентството днес беше обявен ден на отворените врати. Всеки можеше да влезе в кабинета на държавния глава и да се ръкува с него. Посетителите можеха да разгледат изложбата "Кодове на идентичност - вяра, език, народ".

Софийският университет проведе своето шествие с поднасяне на венци и цветя пред паметници на бележити българи. То започна пред Ректората и завърши пред паметника на Иларион Макариополски пред Синодалната палата.

"Без минало, без спомени и нещо, което да крепи нашето съзнание и да развива ума ни, няма развитие. Смятам, че историята трябва да се запази и да се запазим и ние като народ".

"Днес с детето разговаряхме за Черноризец Храбър. Празникът на будителите за нас е важен, защото това е празник, в който идеята е ние, възрастните, да предаваме на децата си знанието на поколенията, знанието на нашите предци, знанието, което се е запазило. За да можем да си гарантираме, че тези деца ще го предадат на техните деца и така ще гарантираме бъдещето на България".

В Деня на народните будители премиерът Росен Желязков беше гост на гимназия "Братя Петър и Иван Каназиреви" в Разлог. Желязков откри изцяло дигитализирани кабинети по биология и информационни технологии.

"Ние честваме всички онези будители, така сме ги нарекли, които през трудните времена на потисничество, на иго, на войни, са събуждали духа, добродетелите у българите и са пример. Всъщност това, което ни обединява днес е търсенето на добрите примери", коментира Желязков.

В Габрово стотици посетиха Музея на образованието в града.

"Искам да предам на моя син, на моите ученици, с които дълги беседи имаме и предаваме този дух, тази история", каза Кремена Стоилова - учител.

Във Варна Музеят на Възраждането има програма през целия ноември, посветена на будителите. Там се пази оригиналът на първата печатна книга на български език, съставена от Софроний Врачански.

#1 ноември #ден на будителите #празник

