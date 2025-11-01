БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Година след трагедията в Нови Сад: 16 бели гълъба в памет на жертвите

Хора от цяла Сърбия се събраха в града

Снимка: БНТ
Година след трагедията на гарата в Нови Сад - 16 сръбски студенти пуснаха 16 бели гълъба точно в 11:52 местно време.

В този час козирката на току-що ремонтираната гара в Нови Сад се срути и погреба 16 души, сред които и деца. Това отприщи протести на студенти и граждани. Те поискаха истината, а после и предсрочни избори.

Някои от студентите вървяха пеш 16 дни, за да стигнат до Нови Сад. Тази сутрин те се събраха в 16 сборни пункта, за да стигнат до мястото на трагедията и да запазят 16 минути мълчание в памет на жертвите.

Текст и снимки: Бойко Василев, Албена Колчакова

#Нови Сад #възпоменание

