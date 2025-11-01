БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия...
Чете се за: 02:45 мин.
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя,...
Чете се за: 03:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчев и топъл уикенд, валежи се очакват през новата седмица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес ще е слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 20°.

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. На места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по-ниски в котловините. Утре ще е предимно слънчево. Сутринта в равнинната част от страната ще е все още мъгливо или с ниска слоеста облачност, но до обяд ще се разсеят. В повечето райони ще бъде почти тихо, в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, по-ниски в местата с по-трайна мъгла.

По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на много места – мъгливо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°.

Предимно слънчево време и в планините, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток.

Утре на Балканите значителна облачност и валежи от дъжд ще има в крайните северозападни райони и по северното адриатическо крайбрежие, както и в централните и южните райони на Гърция. В останалата част от полуострова ще е предимно слънчево, но сутринта на места в низините ще има мъгла или ниска облачност.

У нас в понеделник сутринта отново на много места в низините и котловините ще бъде мъгливо. След обяд ще започне увеличение на облачността, а привечер и през нощта на места в Западна България ще има и валежи от дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Във вторник ще бъде предимно облачно, а валежи ще има и на изток. Дневните температури ще се понижат. В сряда валежите ще спрат и през следващите дни ще има и слънчеви часове, но ще остане хладно.

#сутрешни мъгли #предимно слънчево време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Пентагонът одобри доставката на далекобойни ракети "Томахоук" на Украйна
1
Пентагонът одобри доставката на далекобойни ракети...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
2
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...
Издирваното 15-годишно момиче е открито в добро физическо и психическо здраве
3
Издирваното 15-годишно момиче е открито в добро физическо и...
"Пакост или лакомство": Деца и родители празнуват Хелоуин в цялата страна
4
"Пакост или лакомство": Деца и родители празнуват Хелоуин...
Ще поскъпнат ли жилищата след влизането в еврозоната?
5
Ще поскъпнат ли жилищата след влизането в еврозоната?
Благомир Коцев поиска делото срещу него да бъде прекратено, материалите по разследването му бяха предявени
6
Благомир Коцев поиска делото срещу него да бъде прекратено,...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Времето

Топло за сезона и в съботния ден
Топло за сезона и в съботния ден
Застудява - откога? Застудява - откога?
Чете се за: 02:25 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното? Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното?
Чете се за: 01:22 мин.
Слънчево, със сутрешни мъгли и днес Слънчево, със сутрешни мъгли и днес
Чете се за: 01:57 мин.
Много слънчеви часове в близките дни Много слънчеви часове в близките дни
Чете се за: 02:37 мин.
До 23° днес, в цялата страна ще бъде слънчево До 23° днес, в цялата страна ще бъде слънчево
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Празнични шествия за Деня на народните будители
Празнични шествия за Деня на народните будители
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
В Деня на будителите: Президентът награди шестима младежи за техните постижения В Деня на будителите: Президентът награди шестима младежи за техните постижения
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста "Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Година по-късно: Хора от цяла Сърбия се събраха на възпоменателна...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Пентагонът даде зелена светлина за ракети "Томахоук" за...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Архангелова задушница е!
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ