Слънчев и топъл уикенд, валежи се очакват през новата седмица

Днес ще е слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 20°.

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. На места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по-ниски в котловините. Утре ще е предимно слънчево. Сутринта в равнинната част от страната ще е все още мъгливо или с ниска слоеста облачност, но до обяд ще се разсеят. В повечето райони ще бъде почти тихо, в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, по-ниски в местата с по-трайна мъгла.

По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на много места – мъгливо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°.

Предимно слънчево време и в планините, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток.

Утре на Балканите значителна облачност и валежи от дъжд ще има в крайните северозападни райони и по северното адриатическо крайбрежие, както и в централните и южните райони на Гърция. В останалата част от полуострова ще е предимно слънчево, но сутринта на места в низините ще има мъгла или ниска облачност.

У нас в понеделник сутринта отново на много места в низините и котловините ще бъде мъгливо. След обяд ще започне увеличение на облачността, а привечер и през нощта на места в Западна България ще има и валежи от дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Във вторник ще бъде предимно облачно, а валежи ще има и на изток. Дневните температури ще се понижат. В сряда валежите ще спрат и през следващите дни ще има и слънчеви часове, но ще остане хладно.