В Деня на будителите: Президентът награди шестима младежи за техните постижения

Отбелязването на Деня на народните будителите в президентството започна с церемония по издигане на националния флаг под звуците на националния химн.

След това в Гербовата зала шестима младежи бяха наградени за своите постижения. Сред тях бяха изобретател, музикант, историк и доброволец в Българския червен кръст, както и двама математици.

Президентът Румен Радев се обърна към тях с думите, че като млади таланти първо са разпознали новите идеи и за това всички трябва да се учим от тях.

Специално за празника на будителите пред президентството започна и тържествената смяна на почетния гвардейски караул. На "Дондуков" 2 са изложени и експонати, носещи духа на българската история и култура.

А днес следобед вратите на президентската институция ще бъдат отворени за всички граждани, които искат да разгледат какво представлява тя, както и изложбата, която е посветена на българската писменост.

снимки: БТА

#президента Румен Радев #Деня на будителите #Ден на народните будители #отворени врати в Президентството

